Филиппа Киркорова проверят на пропаганду ЛГБТ* из-за шутки про котика в шоу

Певца Филиппа Киркорова собираются проверить на пропаганду ЛГБТ*(Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) среди несовершеннолетних. Причиной стала фраза про котика, произнесенная артистом на шоу Димы Масленникова.

По информации Telegram-канала Mash, на шутку Киркорова обратили внимания православные активисты из движения «Сорок Сороков». В Сети завирусился фрагмент из популярного среди детей проекта, в котором Филипп обращался к молодому человеку в образе кота с непристойной просьбой. Это была шутка вокалиста, однако не все поняли его юмор. Общественники посчитали ее за пропаганду и обратились в полицию.

К слову, сам Филипп пояснил в шоу, что фраза про котика, произнесенная им, была популярна в его детстве.

Напомним, что это далеко не первый скандал, в который попадает Киркоров. Самый большой разгорелся в декабре прошлого года. Тогда он принял участие в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. За это он принес публичные извинения, а затем съездил в ДНР, и это помогло ему вернуться на российское телевидение.

Ранее Филипп Киркоров вышел в свет с сумкой стоимостью 4 миллиона рублей.

*(Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)