Филиппа Киркорова хотят лишить звания Народного артиста после «голой» вечеринки, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, с просьбой лишить звания Народного артиста Филиппа Киркорова обратился общественный деятель Виталий Бородин. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией возмущен вечеринкой, которая прошла в ночь с 20 на 21 декабря в клубе Mutabor в Москве.

Среди знаменитостей, которые присутствовали на мероприятии, был и Филипп Киркоров. Он облачился в прозрачную рубашку-сетку и такие же брюки. Под них певец надел черные шорты. Тотал-лук поп-короля не оценил активист Виталий Бородин. Он составил письмо в Министерство культуры, в котором попросил лишить Киркорова звания Народного артиста России.

Напомним, до этого общественное движение «Внуки» обратились к концертным площадкам Москвы с требованием отказаться от сотрудничества с артистами, которые участвовали в вечеринке Насти Ивлеевой.

Ранее мы писали о том, что 60-летняя певица Лолита Милявская объяснила, зачем пришла на вечеринку Ивлеевой.