Филиппа Киркорова и Лолиту выгнали из «Зимнего Show» после вечеринки Ивлеевой

Филиппа Киркорова и Лолиту, которые побывали на «голой» вечеринки блогера Ивлеевой, исключили из списка артистов, выступающих в «Зимнем Show» в Одинцовском районе Подмосковья. Их заменили Люсей Чеботиной, Хабибом и Burito.

На сайте Live Арены, где запланировано шоу, сказано, что выступления Филиппа Киркорова и певицы Лолиты отменены.

«Вместо Филиппа Киркорова и Лолиты на сцену выйдут Люся Чеботина, Хабиб и Burito. Дима Билан, Лада Дэнс и Дмитрий Маликов остаются без изменений. Спасибо за понимание», — говорится в сообщении.

На днях поп-короля исключили из ряда новогодних телешоу и проектов. По данным СМИ, артиста не будет в финале шоу «Маска» на НТВ и передаче «Голубой огонек» на канале «Россия 1». Это связывают с его участием в скандальной вечеринке блогера Ивлеевой.

Ранее также стало известно, что изображение певца Киркорова пропало с постера новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все», который должны показать в эфире телеканала ТНТ вечером 31 декабря. Вдобавок стала появляться информация о том, что сцены с участием музыканта будут вырезаны из киноленты.