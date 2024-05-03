«Филипп предложил кое-что изменить»: новая муза Киркорова готовится к операции у Хайдарова

Певица Марго Овсянникова сообщила, что на следующей неделе состоится ее операция у пластического хирурга Тимура Хайдарова. Также она рассказала, что специалист провел первичный осмотр в доме ее продюсера и наставника, артиста Филиппа Киркорова.

Подробности приводит Газета.Ru.

Певица призналась, что к изменениям ее подтолкнул Киркоров, а она «очень легка на подъем».

«…Когда Филипп Бедросович предложил кое-что изменить — это было неожиданно, но я уважаю и прислушиваюсь к мнению короля», - поделилась артистка.

По ее словам, исполнитель и сам доволен своим преображением. Операция у Овсянниковой состоится на следующей неделе: она ждет «невероятное преображение». Других подробностей певица не привела, но поблагодарила Хайдарова за согласие «сделать красоту».

Хирург отмечает, что является приверженцем естественных изменений, а каждое преображение для него – «творческий процесс».

Ранее сообщалось, что Овсянникова приехала в особняк Киркорова в его день рождения. Она заявила, что собирается жить в доме певца.