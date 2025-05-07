«Филипп повел себя некрасиво»: Наджиев о конфликте Шукшиной и Киркорова

Певец Игорь Наджиев прокомментировал скандальное заявление актрисы Марии Шукшиной, назвавшей Филиппа Киркорова представителем нетрадиционной ориентации* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Ранее исполнитель хита «Цвет настроения синий» назвал артистку «сумасшедшей» и «злобной».

Наджиев встал на сторону Шукшиной в разгоревшемся конфликте. Он отметил, что считает Марию эталоном русской красивой женщины, а также назвал ее высокодуховной и мудрой.

«Тянется этот конфликт Филиппа и Марии очень долго. Ну, что могу сказать? Филипп некрасиво повел себя, допуская такие высказывания по отношению к Марии Васильевне. Нельзя так общаться в медийном пространстве. Тем более, обращаясь к женщине», - сказал он в комментарии для aif.ru.

Наджиев также добавил, что Киркоров неоднократно становился участником различных скандалов с женщинами.

«Я желаю Филиппу мира. Потому что он переживает непростое время… Дай Бог ему сил и разума. Как и всем другим российским артистам. Чтобы нести в мир действительно светлые, добрые, настоящие идеи. То, что не вызывает ненужный осадок. Я говорю про эти разборки, это дурновкусие, которые, к сожалению, превалируют в нашем отечественном шоу-бизнесе», - заключил Наджиев.

Напомним, конфликт между Киркоровым и Шукшиной разгорелся после того, как она раскритиковала его за роль Ипполита в новогоднем ремейке «Иронии судьбы». Актриса с сарказмом отметила, что Филипп мог появиться и в образе Нади*. В недавнем интервью Шукшина вновь затронула Киркорова, обвинив его в пропаганде нетрадиционных ценностей*.

Ранее адвокат Андрей Алешкин заявил, что Филипп Киркоров может потребовать с Марии Шукшиной через суд около 250 тысяч рублей за слова о его ориентации. Адвокат подчеркнул: для артиста важно не допустить «очернения репутации».

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ