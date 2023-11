Филипп Киркоров заявил, что не делал предложение руки и сердца Любови Успенской

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров прокомментировал заявление певицы Любови Успенской. Исполнительница утверждала, что коллега делал ей предложение руки и сердца. Однако, по словам артиста, ничего подобного в его жизни не происходило.

Киркоров отреагировал на слова Успенской в своем подкасте You Want A Scandal Now? на площадке «ВКонтакте». Король отечественной эстрады очень удивился заявлению певицы, так как ничего подобного не совершал. По словам артиста, он делал предложение многим коллегам-звездам, но что касается самой Успенской, то нет. В случае исполнительницы шансона это — «похотливые мысли».

«Маше Распутиной делал предложение, Азизе делал предложение. Я должен был на ком-то репетировать, перед тем как сделать предложение Алле Пугачевой. Потом Насте Стоцкой говорил, что люблю», — перечислил своих избранниц певец.

По версии Успенской, Киркоров предлагал ей выйти замуж в 1994 году. Но тогда знаменитость уже была замужем и находилась в США.

Ранее сообщалось, что Киркоров расскажет о личной жизни со сцены «Золотого Граммофона». Певец будет вести мероприятие.