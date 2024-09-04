ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 04 сентября 2024, 12:30
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«Купил у меня не картины, а скульптуры»: Киркоров приобрел у Дарьи Русских коллекцию стоимостью более 1 млн

Художница Дарья Русских: Киркоров купил у меня скульптуры стоимостью больше 1 млн.
Филипп Киркоров и Дарья Русских

Филипп Киркоров и Дарья Русских

© Личный архив Дарьи Русских

Певец Филипп Киркоров купил у художницы Дарьи Русских не картины, а скульптуры. Стоимость коллекции составила более 1 млн рублей. Об этом сайту «Страсти» рассказала сама художница.

В июне сообщалось, будто исполнитель купил у Дарьи целую серию картин. Художница внесла ясность и рассказала, что на самом деле приобрел певец.

«Филипп Киркоров купил у меня не картины, а две золотые скульптуры. Это скульптуры «Монолог» и «Идеология», - поделилась Дарья.

Также художница раскрыла стоимость коллекции и ее тематику.

«Они о диалоге с самим с собой, о рассуждении, что такое счастье. Примерная стоимость коллекции - больше 1 миллиона рублей», - сообщила Русских.

Скульптура «Монолог»

© Личный архив Дарьи Русских

Дарья призналась: ее любимый клиент – это тот, кто ценит искусство и инвестирует в него.

Киркоров – не единственный покупатель работ Дарьи. О том, кто еще приобретал ее картины, а также о творческом пути Дарьи читайте в нашем интервью.

Источник фото:Личный архив Дарьи Русских
Автор:Лилия Караева
Теги:
художница
Филипп Киркоров
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