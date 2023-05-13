Филипп Киркоров высказался о романе 90-летнего отца с молоденькой пассией
Киркоров о романе 90-летнего отца с молодой медсестрой: «Надо брать пример!».
90-летний Бедрос Киркоров в последнее время на публике появляется с молодой пассией. Однако его сын Филипп Киркоров не против новых любовных отношений отца.
Спустя 30-лет жизни с Людмилой Смирновой Бедрос Киркоров принял решение разорвать отношения. Выяснилось, что супруги давно живут в разных городах.
«Мы уже лет 20 не жили с женой супружеской жизнью», – отметил Бедрос Киркоров.
Теперь он проводит время с молоденькой медсестрой, появляясь на концертах знаменитого сына в Кремлевском дворце.
«Мой отец Бедрос Киркоров со своей молодой спутницей! Вот с кого надо брать пример!», — сказал тогда со сцены Филипп Киркоров.
Также поп-король пояснил, что рад за пожилого отца, который любим и ни в чем себе не отказывает.
Ранее мы писали, что Филипп Киркоров расплакался, вспоминая Аллу Пугачеву.