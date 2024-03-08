Филипп Киркоров вспомнил, как Никита Михалков испортил его романтический вечер с Пугачевой

Вернувшийся в медийное пространство после скандала на «голой» вечеринке Филипп Киркоров вспомнил о романтическом вечере с возлюбленной, которому помешал режиссер Никита Михалков. При этом артист не стал уточнять, как зовут женщину, но всячески намекал, что речь идет о певице Алле Пугачевой.

«Про семейную жизнь… Лежим мы значит с любимой. Имя на „А“ начинается на „А“ заканчивается. Занимаемся любовью… Все было очень красиво, так романтично…» — разоткровенничался 56-летний Киркоров в шоу «Что было дальше», запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте».

Музыкант уточнил, что действие его рассказа разворачивалось в 90-х годах. И в ту ночь он обклеил потолок фосфорными звездами, чем привел пассию в восторг. Как пояснил Киркоров в те времена подобный декор был большой редкостью.

«И в это время в самый разгар эйфории начинает вибрировать! Вибрирует и вибрирует. Я понимаю, что Новый год, все звонят поздравляют… Но беру телефон и понимаю, что звонит человек, который вообще никогда никому не звонит! А если звонит, то по такому случаю, когда надо встать и вытянуться в стойку смирно»,— вспомнил исполнитель хита «Цвет настроения синий».

По его словам, романтический вечер пришлось прервать, так как звонил сам Никита Михалков. Режиссер хотел отдать шкуру медведя, оставшуюся после съемок фильма «Сибириада».

Кроме того, Киркоров признался, что всех главных женщин его жизни зовут на «А», как когда-то нагадала Ванга.

«Алла Пугачева, Ани Лорак, Анна Asti, Анна Нетребко, Анастасия Стоцкая, Анна Maruv… Моя история абсолютно честная», - заключил Киркоров.

Ранее Филипп Киркоров принял участие в шоу «Звезды». Артист заявил со сцены, что скоро в стране станет меньше звезд.