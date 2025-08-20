Филипп Киркоров возвращается к концертам после травмы руки: что известно о новых шоу артиста

Певец Филипп Киркоров объявил о возобновлении концертной деятельности. Весной 2025 года он травмировался на выступлении, после чего был вынужден взять паузу в карьере. Но сейчас он уже почти готов вернуться на сцену.

В личном блоге исполнитель признался, что на отдыхе за границей он принял решение вновь радовать зрителей своей музыкой. Правда, до конца 2025 года Филипп все же продолжит восстанавливаться после получения ожога, а уже в начале 2026 года даст первые концерты после перерыва.

«Пока восстанавливался и отдыхал у моря, мне пришла в голову гениальная идея», - заявил Киркоров.

Пока у артиста запланированы два концерта в Москве. Они пройдут 27 и 28 февраля. На новости успела отреагировать продюсер Яна Рудковская. Она отметила, что Филипп уже в топе продаж.

Ранее Филипп Киркоров впервые показал ожог на руке, который получил на своем концерте при использовании пиротехники.