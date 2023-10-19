Филипп Киркоров удивил фанатов выходкой в автобусе во время важной миссии в Китае

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров вот уже как неделю находится в Китае. Артист улетел за границу без детей и своей второй половинки, о которой так много в последнее время говорит. Несмотря на тайный образ поездки, потому что исполнитель никому не раскрыл ее цель, поп-звезда перемешается по Поднебесной открыто. Так, в Сеть попало видео, на котором Киркоров устроил концерт в автобусе во время посещения Гонконга, передает «7Дней.ru».

Выходка певца удивила фанатов. Филипп взял в руки микрофон, предназначающийся для экскурсоводов, и устроил небольшое выступление для тех, кто ехал с ним в одном автобусе. Так, в транспорте прозвучали несколько хитов короля отечественной эстрады, в том числе легендарная композиция под названием «Снег».

Помимо Киркорова, сейчас в Китае находится телеведущая Ольга Бузова. Она поселилась в уединенном и очень живописном отеле. По словам знаменитости, поездка в КНР носит деловой характер — там у Ольги запланированы съемки в крупном проекте.

Ранее Киркоров приоткрыл завесу личной жизни и рассказал фанатам о своей избраннице. Певец скрывал новые отношения от публики на протяжении года.