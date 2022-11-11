Филипп Киркоров открыто заявил о большом разнообразии половых партнеров

Певец Филипп Киркоров не сильно распространяется о своей личной жизни, но в интервью журналистке Алене Жигаловой исполнитель признался: у него много половых партнеров.

Киркорову хорошо известно, что «всех волнует», с кем он спит и живет. Тем более, что поп-король был женат лишь однажды – на певице Алле Пугачевой.

55-летний кумир впервые за долгое время удовлетворил любопытство поклонников, желающих знать о его личной и сексуальной жизни.

«С кем хочу, с тем и сплю, с кем хочу, с тем и живу. Поверьте мне, у меня очень большой спектр разнообразия моих партнеров…», - открыто ответил певец всем любопытным.

Король российской эстрады подчеркнул, что живет «в свое удовольствие» и главное для него – «чтобы было хорошо».

Ранее в том же интервью Киркоров потребовал прекратить критику в адрес Пугачевой. Он вспомнил счастливые десять лет брака с певицей и заявил, что понимает, почему она уехала из России.