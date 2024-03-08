Филипп Киркоров стал блондином и вышел на сцену в блестящем золотом костюме

После участия в скандальной «голой» вечеринке Филипп Киркоров начал возвращаться в медийное пространство. При этом он пообещал отказаться от страз и перьев, но появился на съемках юмористического шоу «Звезды» в элегантном костюме золотого цвета с люрексом. Видео с анонсом программы опубликовано на VK Video.

На кадрах видно, что свой образ 56-летний Филипп дополнил кожаными перчатками и черной розой, прикрепленной к пиджаку. Также исполнитель хита «Цвет настроения синий» вновь сменил цвет волос и из жгучего брюнета превратился в блондина с оттенком под седину.

«Я знаю, вы очень ждали появления на сцене Филиппа Киркорова. Но больше всего этого появления на сцене ждал сам Филипп Киркоров», — сказал певец со сцены.

В шоу «Звезды» артист стал одним из 10 наставников команд юмористов. Вместе с ним за победу будут бороться Дмитрий Маликов, Алексей Чумаков, Александр Ревва, Денис Дорохов, Лера Кудрявцева, Мигель, Джиган, Марина Федункив и Азамат Мусагалиев.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров спровоцировал скандал на посвященном 8 Марта концерте в Москве из-за отказа общаться с журналистами.