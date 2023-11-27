Певец Филипп Киркоров сообщил, что мошенники собирают от его имени деньги в соцсетях. Об этом информирует The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

Артист пожаловался на то, что в Сети стали появляться фейковые аккаунты, которые ему не принадлежат. Как выяснилось, мошенники от имени Филиппа пишут его близким с просьбами об инвестициях в несуществующие проекты. По словам Киркорова, от действий злоумышленников «страдают» его «друзья и коллеги».

Исполнитель хита «Зайка моя» предупредил всех об опасности и призвал к бдительности. Певец возмущен теми, кто пытается заработать на его имени.

«Друзья, общение я веду только со своего телефона, но не с фейковых аккаунтов. Если у вас возникли подозрения, просто позвоните Киркорову», — высказался артист.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров расскажет о личной жизни со сцены «Золотого Граммофона». Подробности смотрите в этой статье.