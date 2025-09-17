Филипп Киркоров считает, что песни Пугачевой нужно добавить в школьную программу

Филипп Киркоров предложил включить в школьную программу песни Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона, Аллы Пугачевой и других артистов. Их творчество король поп-эстрады назвал глубоким и настоящим.

Киркоров предложил изучать школьникам песни Иосифа Кобзона, Эдиты Пьехи, Валерия Леонтьева и Льва Лещенко. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» отметил, что именно их творчество вдохновило его стать артистом.

«Это наши классики, наши корни. Их творчество очень глубокое и настоящее», — приводит слова Киркорова ТАСС.

Песни Кобзона о любви к родине артист назвал искренними — по его мнению, их больше никто так не споет. Он отметил и композиции о любви к земле и дому Муслима Магомаева.

Предложил Киркоров включить в школьную программу и песни экс-супруги Аллы Пугачевой. Ее творчество он назвал «высоким искусством, эпохой, целой жизнью».

В этот список он также включил композитора Игоря Крутого.

Ранее фотограф Игорь Гранковский заявил, что брак Пугачевой и Киркорова не был фиктивным.