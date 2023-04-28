Филипп Киркоров еле дышал и с трудом пел на сольном концерте в Москве

Певец Филипп Киркоров дал сольный концерт в Москве. Во время выступления 55-летний артист еле дышал в микрофон и с трудом пел, будто вымотался и устал.

Сайт «7Дней.ru» показал фрагмент видео, на котором Киркоров исполнял «В саду Эдемовом». По записи заметно, что певцу сложно «вытянуть» насыщенную программу. Фанаты были разочарованы пением исполнителя.

Артист отлично выглядел после пластических операций. При этом физическая форма Киркорова оставляла желать лучшего, пишет источник.

Некоторые заметили у поп-короля побочные эффекты после пластики. Глаза у Киркорова всегда как будто навыкате, а рот при пении не закрывается полностью.

Недочеты не мешали ему выступать. Киркоров, как всегда, был облачен в шикарные костюмы.

Ранее артист ответил на вопрос, кто его любимый человек. Киркоров страстно поцеловал журналистку Алену Жигалову и произнес: «Ты, Алена».