Филипп Киркоров намекнул на предстоящее в 2024 году возвращение к Пугачевой

Певец Филипп Киркоров выступил на концерте «Песня года» и за кулисами получил в подарок печенье с предсказаниями. Артист поспешил попробовать выпечку и поделился с журналистами текстом записки, которая была в сладости.

«Именно этот год может открыть новые возможности в использовании старых связей», – прочитал послание 56-летний Киркоров по просьбе портала Утро.ру.

Предсказание обрадовало поп-короля, и он поспешил прокомментировать предстоящие перемены.

«Это на что намек? На бывшую жену?» - в шутку задался вопросом артист.

Филипп Киркоров был женат на певице Алле Пугачевой девять лет. Пара официально поженилась в 1994 году. Брак распался в 2005 году.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров вышел в свет с обручальным кольцом на пальце. Когда представители СМИ поинтересовались о прошедшей свадьбе, то певец многозначительно улыбнулся, но отвечать на вопрос не стал. Артист не раскрывает личность своей избранницы, но публика убеждена, что это продюсер Татьяна Тур.