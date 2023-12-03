Филипп Киркоров намекнул на предстоящее в 2024 году возвращение к Пугачевой
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Певец Филипп Киркоров выступил на концерте «Песня года» и за кулисами получил в подарок печенье с предсказаниями. Артист поспешил попробовать выпечку и поделился с журналистами текстом записки, которая была в сладости.
«Именно этот год может открыть новые возможности в использовании старых связей», – прочитал послание 56-летний Киркоров по просьбе портала Утро.ру.
Предсказание обрадовало поп-короля, и он поспешил прокомментировать предстоящие перемены.
«Это на что намек? На бывшую жену?» - в шутку задался вопросом артист.
Филипп Киркоров был женат на певице Алле Пугачевой девять лет. Пара официально поженилась в 1994 году. Брак распался в 2005 году.
Ранее мы писали, что Филипп Киркоров вышел в свет с обручальным кольцом на пальце. Когда представители СМИ поинтересовались о прошедшей свадьбе, то певец многозначительно улыбнулся, но отвечать на вопрос не стал. Артист не раскрывает личность своей избранницы, но публика убеждена, что это продюсер Татьяна Тур.