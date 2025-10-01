Филипп Киркоров рассказал, что запретил 13-летней дочери сделать пирсинг. Об этом сообщает The Voice.

Певец Филипп Киркоров признался, что его 13-летняя дочь Алла-Виктория на днях попросила у отца разрешение сделать пирсинг. Однако артист ответил девочке запретом. По словам Киркорова, его дочь пока не доросла до подходящего возраста.

«Тут пришла мадам моя, любимая дочь: „Можно я сделаю пирсинг?“ Я говорю: „Пока нет. Пока не осознаешь, что это такое, нет“. Я сам пришел к этому в достаточно зрелом возрасте, а до какого-то возраста я это вообще не принимал. А потом мировоззрение как-то поменялось. С кем поведешься, того и наберешься», — посмеялся артист.

Напомним, Алла-Виктория активно ведет свой блог в соцсетях. Она регулярно снимает ролики не только с собой, но и со своим звездным отцом.

