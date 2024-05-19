Филипп Киркоров проиграл Денису Дорохову битву за 20 млн рублей в шоу «Звезды». Об этом сообщает телеканал НТВ.

Состоялся финал проекта «Звезды». В него попали шесть команд: Джиган со «Сборной Красноярска», Дмитрий Маликов со «Сборной России», Денис Дорохов с «Регионами», Филипп Киркоров с «Борцами», Лера Кудрявцева с «Раисами» и Азамат Мусагалиев с «Астаной».

Первыми на сцену вышли «Раисы» с Кудрявцевой. Они получили от членов жюри всего 7 баллов и оказались на последней строчке. После них появился Филипп Киркоров, которому дали 20 балов — команда певца заняла третье место.

А вот Денис Дорохов, чья команда выходила на сцену последними, завоевал 30 баллов и занял первое место. Победитель проекта рассказал, куда потратит выигрыш в 20 миллионов рублей.

«Ну вот выиграет Киркоров — он опять поедет на Мальдивы нежиться под солнышком. А если мы выиграем — мы проведем газ в дом Сашкиных родителей. Вот и решайте, кому это тепло более желанно», — заявил Дорохов.

Ранее мы писали о том, что компания Филиппа Киркорова, которую хотели ликвидировать, снова действует.