Больше не под угрозой ликвидации: Филипп Киркоров решил взяться за свою фирму

Певец Филипп Киркоров, по всей вероятности, снова решил взяться за свою фирму ООО «Филипп Киркоров Корпорейшн», которая в феврале 2024 года оказалась под угрозой ликвидации. На днях статус фирмы изменился с «в процессе ликвидации» на «действующая». Об этом сообщает Kp.ru.

В феврале этого года появилась информация о том, что налоговая собирается ликвидировать одну из компаний Филиппа Киркорова. С 2019 года народному артисту России принадлежит доля в 90% в фирме ООО «Филипп Киркоров Корпорейшн», которая занимается деятельностью в области исполнительных искусств.

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании певца с апреля 2024 года. В результате фирму готовили к ликвидации, однако, по данным Kp.ru, Филипп Киркоров не забросил ее, а решил взяться за ее работу. Так, недавно статус фирмы изменили с «в процессе ликвидации» на «действующая». Судя по всему, артист хочет начать снова зарабатывать на деятельности компании.

Примечательно, что бизнес певца оказался успешным с самого начала. Уже в первый год работы ООО «Филипп Киркоров Корпорейшн» принесла певцу более 60 миллионов чистой прибыли.

Ранее мы писали о том, что компания Филиппа Киркорова заработала за год 195 миллионов рублей за 2023 год и установила личный рекорд.