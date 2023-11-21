Филипп Киркоров признался, что 20 лет жалеет о скандале с «розовой кофточкой»

Певец Филипп Киркоров признался, что с 2004 года его не отпускает история с «розовой кофточкой». На одной из пресс-конференций он сорвался на журналистку Ирину Ароян и разразился оскорблениями в ее адрес, о чем теперь жалеет.

По словам поп-артиста, если бы он мог вернуться на 20 лет назад, он бы ни за что не допустил тот скандал и не позволил себе негативно высказываться в адрес женщины. Именно этого ему не хватает до полного счастья.

«Вернуться в 2004 год и на той злополучной пресс-конференции надеть розовые очки, что я постоянно ношу сейчас. Тогда я бы посмотрел на «розовую кофточку» и грудь Ирины Ароян совсем другим взглядом», - цитирует слова певца StarHit.

Напомним, что многие поклонники Филиппа считают, что в 2000-е годы он переживал не лучшие времена, и именно тогда он стал попадать в скандалы. Сам Киркоров делился, что его жизнь перевернулась после мюзикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». После роли он расстался с женой Аллой Пугачевой, столкнулся с неудачами и начал отвечать на провокации журналистов.

Ранее Филипп Киркоров признался, что не умеет драться, но обладает тяжелой рукой.