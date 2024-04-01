Филипп Киркоров перестал скрывать новые татуировки на обеих руках

Певец Филипп Киркоров перестал скрывать под одеждой новые татуировки. Он набил их еще после участия в шоу «Сокровища императора», однако раньше фанаты видели лишь небольшой фрагмент рисунка.

В последние месяцы исполнитель хита «Зайка моя» активно увлекся искусством тату. Если раньше он не понимал желание украшать подобным образом свое тело, то сейчас вошел во вкус. Известно, что у Филиппа есть огромный рисунок с собственным портретом и фамильным гербом на всю спину, надпись «King» на костяшках, а также «рукав» с изображением дракона. Правда, последнюю работу мастера Киркоров все это время не демонстрировал.

Недавно же в Сети появилось видео, на котором Киркоров впервые не прикрыл рисунок. Ролик выложила его подруга Виктория Шелягова, которая пришла в гости к артисту. Они вместе посмотрели запись концерта Филиппа, который заставил их слегка загрустить. В домашней обстановке певец был без черного парика и в свободной футболке, благодаря чему можно было рассмотреть изображение дракона на его правой руке, а также орнаменты на левой.