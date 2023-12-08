Филипп Киркоров появился на людях в кольчуге и удивил всех

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров появился на сцене во время премии «Звезды хайпа» в кольчуге и с короной на голове. 56-летний певец удивил своим образом присутствующих на мероприятии. Об этом сообщает женский журнал Клео.ру.

На днях в Москве состоялось грандиозное событие, гостями которого самые популярные звезды шоу-бизнеса. Среди них был артист Филипп Киркоров. Он вышел на сцену в неожиданном образе.

Артист выбрал для выступления на музыкальном шоу кольчугу и золотистую мантию.

«Столь необычный образ дополнила корона. Этот аксессуар, пожалуй, привычен для короля российской эстрады», – отмечает источник.

Публика также обсудила прозрачный наряд певицы Анны Седоковой. В этот раз она решила поэкспериментировать с прической и предстала с бордовыми волосами.

Многих удивил вид балерины Анастасии Волочковой. Скандальная танцовщица в этот раз была в скромном и элегантном наряде. Она примерила черное платье в пол с глубоким вырезом на одну ногу. На груди блондинки был нашит огромный белый цветок.

Ранее балерина Анастасия Волочкова назвала главную причину насмешек коллег в ее адрес. Она заявила, что это связано с завистью к ее шпагатам.