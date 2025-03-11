Филипп Киркоров мог получить до 27 миллионов за рекламу в клипе. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Филипп Киркоров в конце 2024 года с размахом представил свой клип на песню «Черная пантера». Само видео длится 26 минут, поэтому в кадре часто мелькали разные рекламные интеграции. Во время одной из них Киркоров держит в руках конфеты.

Как оказалось, рекламная интеграция стоила кондитерской фабрике «Конти-Рус» 6 666 666 рублей. Договор на оказание услуг обнаружили на портале Госзакупок. Согласно договору, размещенному в Сети, в кадре должна быть отчетливо видна упаковка продукта с наименованием. При этом, отдельным условием является время демонстрации конфет — не менее трех секунд.

Авторы Telegram-канала посчитали, что на своем клипе Киркоров мог заработать около 27 миллионов рублей, так как в нем содержится еще несколько рекламных интеграций — доставки еды, марки авто и туши для глаз.

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