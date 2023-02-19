Филипп Киркоров похвастался «необычным» пупком после пластики

Филипп Киркоров признался, что прибегнул к пластике живота и показал свой «необычный» пупок.

На видео король российской поп-эстрады позирует с хирургом Тимуром Хайдаровым. Когда Филипп поднял футболку, стало ясно — артист сделал липосакцию. Теперь у артиста хорошо заметен пресс.

Однако поклонники обратили внимание на одну часть тела — пупок. По их мнению, он «выточен будто по рублевой монете».

Сам Филипп Киркоров отметил, что его кубики пресса меньше, чем у блогера Давы, но ему нравится. Кроме того, артист планирует дальнейшее преображение с операциями.

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