11:47, 19 февраля 2023
1 мин.
Филипп Киркоров похвастался «необычным» пупком после пластики
Филипп Киркоров лег под нож хирурга, сделав себе «необычный» пупок и пресс.
Фото: Starface
Филипп Киркоров признался, что прибегнул к пластике живота и показал свой «необычный» пупок.
На видео король российской поп-эстрады позирует с хирургом Тимуром Хайдаровым. Когда Филипп поднял футболку, стало ясно — артист сделал липосакцию. Теперь у артиста хорошо заметен пресс.
Однако поклонники обратили внимание на одну часть тела — пупок. По их мнению, он «выточен будто по рублевой монете».
Сам Филипп Киркоров отметил, что его кубики пресса меньше, чем у блогера Давы, но ему нравится. Кроме того, артист планирует дальнейшее преображение с операциями.
Ранее мы писали, что Филипп Киркоров раскрыл подробности сексуальной жизни Аллы Пугачевой.
Источник фото:Starface
Источник:А теперь внимание!
Автор:Галина СьюТеги: