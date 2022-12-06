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15:59, 06 декабря 2022
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Филипп Киркоров погладил эрегированный пенис

Филипп Киркоров погладил эрегированный пенис

Певец Филипп Киркоров получил в подарок фарфоровый фаллоимитатор. Никакой брезгливости к подарку исполнитель не испытал, а наоборот, он не хотел выпускать предмет из рук.

Певец нежно гладил сексуальную игрушку, имитирующую эрегированный пенис Окружающие смотрели на реакцию Киркорова и смеялись.

Ранее певец заявил о большом разнообразии сексуальных партнеров. Он признался, что живет в свое удовольствие.

Источник фото:Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
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#Филипп Киркоров
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#фаллоимитатор
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#сексуальные игры
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