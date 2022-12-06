Филипп Киркоров погладил эрегированный пенис

Певец Филипп Киркоров получил в подарок фарфоровый фаллоимитатор. Никакой брезгливости к подарку исполнитель не испытал, а наоборот, он не хотел выпускать предмет из рук.

Певец нежно гладил сексуальную игрушку, имитирующую эрегированный пенис Окружающие смотрели на реакцию Киркорова и смеялись.

Ранее певец заявил о большом разнообразии сексуальных партнеров. Он признался, что живет в свое удовольствие.