15:59, 06 декабря 2022
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Филипп Киркоров погладил эрегированный пенис
Певец Филипп Киркоров получил в подарок фарфоровый фаллоимитатор. Никакой брезгливости к подарку исполнитель не испытал, а наоборот, он не хотел выпускать предмет из рук.
Певец нежно гладил сексуальную игрушку, имитирующую эрегированный пенис Окружающие смотрели на реакцию Киркорова и смеялись.
Ранее певец заявил о большом разнообразии сексуальных партнеров. Он признался, что живет в свое удовольствие.
Источник фото:Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Telegram-канал «А теперь внимание!»
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: