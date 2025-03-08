Филипп Киркоров подписал контракт с фабрикой украинского происхождения на «дьявольскую» сумму

Певец Филипп Киркоров заключил контракт с российской кондитерской фабрикой «Конти-Рус», имеющей украинское происхождение, на сумму 6 666 666 рублей и 67 копеек.

Как выяснил Telegram-канал Mash, исполнитель хита «Цвет настроения синий» включил рекламную интеграцию со сладостями в свой новый клип. Певец получил обещанный гонорар, однако его осудили в церкви.

Священника Николая Савченко заинтересовала «дьявольская» сумма, выплаченная Киркорову за демонстрацию сладостей. В беседе с Mash он заявил, что гонорар с шетеркамии стал для поп-короля искушением.

Кроме того, священнослужитель предположил, что на самом деле таким образом над Киркоровым поиздевались хейтеры. Он предложил артисту отдать полученные деньги нуждающимся.

Филипп Киркоров неоднократно оказывался в центре скандалов. Одним из самых громких событий стало его посещение «голой» вечеринки Насти Ивлеевой в декабре 2023 года, после которой он заявил, что «вошел не в ту дверь». Концерты артиста были отменены, а номера с его участием вырезали из всех новогодних программ.

Ранее россиян возмутило, что Филипп Киркоров собирается впервые за два года дать сольные концерты в России. Общественники предложили исполнителю покинуть сцену и заняться строительством больниц и музыкальных школ. Его также назвали позором для страны.