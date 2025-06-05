Филипп Киркоров перестал выходить на связь после госпитализации: что происходит с певцом

Певец Филипп Киркоров перестал выходить на связь после новостей о госпитализации. Как оказалось, артист столкнулся с мошенниками, которые узнали его номер телефона и выложили в открытый доступ. Об этом сообщает Kp.ru.

Пресс-секретарь Филиппа Екатерина Успенская рассказала, что исполнитель отключил телефон из-за украинских хакеров.

«На прошлой неделе украинские хакеры выложили в соцсети его телефон. Поэтому сейчас его номер неактивен», - пояснила Успенская.

Впрочем, ситуация со злоумышленниками сейчас не в приоритете у Филиппа Киркорова. Напомним, что в мае он попал в больницу из-за травмы, полученной на концерте в Петербурге 26 апреля. Певец получил ожог пиротехникой. Из-за него у артиста развились бурсит, частичный некроз и лимфаденопатия. Осложнения возникли из-за диагностированного у вокалиста сахарного диабета.

«Все заживает медленнее, чем мы думали. Врачи пока осторожны с прогнозами», - заявила пресс-секретарь.

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