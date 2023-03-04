Филипп Киркоров отрекся от Аллы Пугачевой

Филипп Киркоров стал главной звездой премии «Виктория». Дело в том, что певец предстал перед публикой с длинными белыми волосами, сделав «химию».

Киркоров также похвастался пластической операцией, а на вопросы поклонников о количестве кубиков на теле иронично заметил, что он не НЛО и их столько же, как у всех. Одной девушке даже выпала удача потрогать пресс певца, но через костюм.

Кроме того, Филипп уделил часть вечера рассказам о своем творчестве. Артист заметил, что все главные женщины в его жизни начинаются на букву «А». Так, он спел с Анной Асти, Ани Лорак, Анной Марув, Анастасией Стоцкая. Дочку тоже зовут на «А» — Алла-Виктория.

Однако женщиной своей жизни Киркоров не назвал Аллу Пугачеву. Поклонники отметили, что взаимоотношения артистов напряженные. Вероятно, Киркоров решил отречься от Пугачевой.

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