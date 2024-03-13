Филипп Киркоров отказался от идеи выступать в кабаре после возвращения на ТВ. Об этом сообщает «Утро.ру».

Еще до участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой Филипп Киркоров делился своими планами на выступление в столичном театре-кабаре Crave.

«У меня теперь будет свое шоу в самом центре Москве. От трех до пяти шоу в месяц на протяжении трех лет. В таком интенсивном бродвейском стиле я еще не работал. Я там буду и одетый, и не очень одетый», — рассказывал он.

На дне рождения Кати Гусевой певец прокомментировал свои планы, заявив, что на время откажется от выступлений в новом формате.

«Сейчас кабаре будет неуместно — не те времена. Cravе никуда от нас не уйдет. Сделаем его на мое 60-летие — будет провокация! А сейчас снимаем красивый клип, готовим кино. Премьеру как раз и готовлю ко дню рождения в апреле», — объяснил певец.

Ранее мы писали о том, что певец Филипп Киркоров пригрозил Даве вылетом из шоу «Маска» на НТВ.