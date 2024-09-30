Филипп Киркоров отчитал парня, который копошился в телефоне во время интервью певца

Певец Филипп Киркоров посетил большой сборный концерт. На мероприятии он отчитал парня с телефоном, который копошился в аппарате во время интервью артиста.

Подробности инцидента приводит mk.ru.

Киркоров появился на мероприятии с 28-летней Марго Овсянниковой. Артист не задержался в зоне для прессы – как только услышал вопрос про суд с певицей Любовью Успенской, поспешил уйти.

По пути он увидел журналистов музыкального канала. Киркоров согласился ответить на вопросы, но беседа не получилась.

Артиста возмутил парень, который копошился в телефоне во время интервью. От замечаний певца молодой человек растерялся.

«Когда я разговариваю, не надо у меня перед глазами… Это просто неприлично», - произнес Киркоров и вскоре ушел, отметив, что «уже нет никаких мыслей».

Ранее сайт «Страсти» писал о появлении Киркорова в золотом пиджаке. Певец рассказал, что увлекся русским современным искусством и выкупил практически всю коллекцию молодой художницы.