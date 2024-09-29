Смотрела с восхищением: Филипп Киркоров в золотом пиджаке вышел в свет с 28-летней спутницей

57-летний певец Филипп Киркоров посетил большой фестиваль «Удачные песни» в Live Арене вместе со своей фавориткой. 28-летняя Марго Овсянникова вышла с исполнителем к журналистам и с восхищением смотрела на него, не отрывая глаз. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

Киркоров с удовольствием общался с представителями прессы и был в отличном расположении духа. Для выхода в свет он выбрал эпатажный пиджак золотого цвета, под который надел черную майку с круглым вырезом, оголившим татуировку на груди. Образ исполнитель хита «Цвет настроения синий» дополнил солнечными очками с фиолетовыми стеклами.

«Дорогая вещь, потрясающая, очень известного бренда. Но я ее один раз надену и больше никогда, потому что подумают, что Киркорову надеть нечего. За эти годы я приучил своего зрителя, что все время появляюсь в чем-то новом, разном», - разоткровенничался Филипп, говоря о своем необычном пиджаке.

Он также отметил, что благодаря Марго стал знакомиться с русским современным искусством и даже выкупил практически всю коллекцию молодой художницы.