Филипп Киркоров оценил видео про Аллу Пугачеву под названием «Пробухала молодость»

Психолог Вероника Степанова рассказала, что певец Филипп Киркоров согласился с ее оценкой бывшей жены – Аллы Пугачевой. Артист поставил лайк видео под названием «Пробухала молодость».

Об этом Степанова сообщила в своем Telegram-канале.

В видео Степанова заявила о Пугачевой, что «баба побухала хорошо так». Также психолог указала на присутствие в певице «мужицкой части».

Ролик разлетелся в Сети и набрал 1,4 миллиона просмотров. Видео попалось Киркорову, и он поставил лайк.

«Филипп согласен с моей оценкой его бывшей жены», — пришла к выводу Степанова.

Ранее Пугачева заявила в интервью, что дала Киркорову все, что могла. Певица обратила внимание, что сейчас бывший муж «только насмехается» над ней в КВН. Также исполнительница назвала брак с Филиппом фиктивным и отметила, что помогала по просьбе матери Киркорова.

