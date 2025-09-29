«Если бы ты думала о детях, ты бы не разрушала семью»: Вероника Степанова «обрушилась» на Полину Диброву

Вероника Степанова прокомментировала громкий развод Дмитрия и Полины Дибровых. В эфире своего YouTube-канала психолог высказалась о причинах расставания пары и заявила, что модель не стремилась сохранить семью.

Недавно 36-летняя Полина Диброва дала большое интервью Андрею Малахову, в котором рассказала о разводе с мужем. Вероника Степанова не исключает: из-за откровений модели на нее и Романа Товстика обрушится волна хейта, и тогда бизнесмен бросит избранницу.

«Такое ощущение, что она дает все эти интервью от какой-то безысходности, какого-то страха. Вот если бы Товстик дал заднюю…» — отметила психолог.

Блогер не стала скрывать, что не понимает поведение Полины Дибровой, решившей на всю страну рассказать о связи с другим мужчиной и разводе. Вероника Степанова убеждена: экс-супруга 65-летнего Дмитрия Диброва лжет, когда говорит о том, что думала в первую очередь о детях, иначе бы она до последнего пыталась сохранить семью.

«Я бы на ее месте не ходила на эти интервью. Зачем это надо? Зачем себя травмировать? Успокойся! И вот эта без конца фраза, что: „Я все для детей“. Если бы ты в первую очередь думала о детях, то ты бы не ушла от Диброва, не разрушала бы семью», — заявила эксперт.

Говоря о причинах разрыва Дибровых, Вероника Степанова не исключила: все дело в том, что в их паре пропала близость. Психолог подчеркнула: «Она в самом соку, у нее еще все в порядке с гормональным фоном». Блогер также объяснила: Полина Диброва обратила внимание на мужчину моложе, но и в этих отношениях страсть будет недолговечной.

«Может, на какой-то страстной нотке у него будет, но уже в реальной обычной жизни сойдет на нет. Но поскольку он побогаче Диброва и помоложе, то она на него запала», — отметила Вероника Степанова.

В заключение психолог предположила, что, если любовник бросит модель, то она вернется к бывшему мужу, а тот простит и примет ее обратно: «Вообще, все они вчетвером друг друга достойны. <…> И сказать, что кто-то тут бедный и несчастный… Я вижу, что они заварили этот супчик вместе».

Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы развелись 25 сентября из-за измены модели с другом семьи Романом Товстиком. Предприниматель женат, воспитывает шестерых детей.

Ранее певица Анна Калашникова заявила, что Полина Диброва пять лет тайно встречается с Романом Товстиком: «Уже тогда между "любовниками" была связь».