НАШ ШОУБИЗ
11:03, 13 декабря 2023
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До 10 млн рублей: оставшиеся в России звезды задрали цену на новогодние выступления

Новогодние гонорары российских звезд выросли вдвое после отъезда Лободы и Пугачевой.

До 10 млн рублей: оставшиеся в России звезды задрали цену на новогодние выступления

© Starface.ru

Российские артисты пересмотрели свои гонорары за последний год. После того, как страну покинули многие знаменитости, спрос начал значительно превышать предложение. Звезды решили поднять цену за свои выступления, рассказал концертный и театральный директор, композитор Александр Бениш.

Отметим, что в прошлом году покинули страну многие российские артисты. В их числе: Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Алла Пугачева и другие. Ситуация для заказчиков осложнилась, а оставшиеся в России звезды воспользовались ситуацией. Если раньше они брали предоплату в размере 50%, то теперь она выросла до 100%. Усложнились и их райдеры, отмечает Бениш.

При этом ценники на новогодние корпоративы выросли вдвое.

«Если раньше обычный корпоратив у Агутина стоил 3-3,5 млн рублей, то в праздничные дни просят до 8 млн рублей. У Лепса стартовый ценник сразу был в два раза выше, теперь за Новый год он берет от 10 млн рублей», — цитирует Бениша Woman.ru.

Конечная цифра гонорара зависит от артиста. Она может составлять как 50, так и 200 тысяч долларов в зависимости от места выступления.

Также он раскрыл и стоимость корпоратива Полины Гагариной: выступление артистки на корпоративе обойдется в 10 млн рублей.

К ценнику Анны Асти за новогодний корпоратив в четыре млн рублей теперь можно прибавить не менее 50%, уверен концертный директор.

Некоторые молодые звезды пользуются ситуацией и просят в своем райдере порезать, к примеру, колбасу не кружочками, а квадратами, предоставить автомобиль определенной марки.

Эксперт уверен: в скором времени ажиотаж спадет, и цены на выступления артистов начнут падать. Также ситуация стабилизируется, когда начнут выступать те звезды, которые сейчас хранят молчание.

Напомним, ранее музыкальный критик объяснил, от чего зависят новогодние гонорары звезд.

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