До 10 млн рублей: оставшиеся в России звезды задрали цену на новогодние выступления

Российские артисты пересмотрели свои гонорары за последний год. После того, как страну покинули многие знаменитости, спрос начал значительно превышать предложение. Звезды решили поднять цену за свои выступления, рассказал концертный и театральный директор, композитор Александр Бениш.

Отметим, что в прошлом году покинули страну многие российские артисты. В их числе: Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Алла Пугачева и другие. Ситуация для заказчиков осложнилась, а оставшиеся в России звезды воспользовались ситуацией. Если раньше они брали предоплату в размере 50%, то теперь она выросла до 100%. Усложнились и их райдеры, отмечает Бениш.

При этом ценники на новогодние корпоративы выросли вдвое.

«Если раньше обычный корпоратив у Агутина стоил 3-3,5 млн рублей, то в праздничные дни просят до 8 млн рублей. У Лепса стартовый ценник сразу был в два раза выше, теперь за Новый год он берет от 10 млн рублей», — цитирует Бениша Woman.ru.

Конечная цифра гонорара зависит от артиста. Она может составлять как 50, так и 200 тысяч долларов в зависимости от места выступления.

Также он раскрыл и стоимость корпоратива Полины Гагариной: выступление артистки на корпоративе обойдется в 10 млн рублей.

К ценнику Анны Асти за новогодний корпоратив в четыре млн рублей теперь можно прибавить не менее 50%, уверен концертный директор.

Некоторые молодые звезды пользуются ситуацией и просят в своем райдере порезать, к примеру, колбасу не кружочками, а квадратами, предоставить автомобиль определенной марки.

Эксперт уверен: в скором времени ажиотаж спадет, и цены на выступления артистов начнут падать. Также ситуация стабилизируется, когда начнут выступать те звезды, которые сейчас хранят молчание.

Напомним, ранее музыкальный критик объяснил, от чего зависят новогодние гонорары звезд.