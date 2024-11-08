Филипп Киркоров не хочет выплачивать моральную компенсацию Любови Успенской. Об этом сообщает Kp.ru.

Адвокат Любови Успенской Елена Сенина сообщила, что юристы Филиппа Киркорова подали в суд апелляцию на решение о присвоении певице моральной компенсации в размере 90 тысяч рублей.

«Буквально вчера мы узнали, что Киркоров подал апелляционную жалобу в Таганский суд Москвы. Он не хочет выплачивать компенсацию. Правда, суд не принял их жалобу, потому что она составлена с ошибками», — рассказала Сенина.

Напомним, скандал между знаменитостями разгорелся после взаимных оскорблений. Так, Успенская называла Киркорова «женоненавистником», за что суд назначил Киркорову моральную компенсацию в размере 70 тысяч рублей. А позже Успенская подала встречный иск к певцу после его слов о «попрошайке» в адрес знаменитости. В итоге суд назначил компенсацию в 90 тысяч рублей, которые должен был выплатить Киркоров.

Ранее мы писали о том, что адвокат Добровинский отреагировал на запрет въезда Филиппа Киркорова в Молдову.