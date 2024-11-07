Адвокат Добровинский отреагировал на запрет въезда Филиппа Киркорова в Молдову. Об этом сообщает NEWS.ru.

5 ноября апелляционная палата Кишинева отменила решение районного суда, который ранее снял запрет на въезд в Молдову певцу Филиппу Киркорову. Теперь артист не сможет посетить эту страну.

Адвокат поп-короля Александр Добровинский назвал это решение «нарушением всего, что может быть».

«Я не говорил с Филиппом по этому поводу, но, если надо будет, то будем оспаривать. Между прочим, у Филиппа есть еще гражданство европейское», — рассказал юрист.

Добровинский добавил, что помимо Молдовы, Киркорову въезд запретили и другие страны.

«Без объяснения причин несколько стран, кстати, бывшего Советского Союза, запрещают почему-то Киркорову въезд. Что им сделал Киркоров? Наверное, молдаване не любят его песню „Зайка моя“», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров попался на лжи из-за охранника.