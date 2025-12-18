Филипп Киркоров назвал Викторию Цыганову ничтожной единицей и творческим нулем. Об этом сообщает Kp.ru.

На днях Виктория Цыганова рассказала, что намерена проигнорировать новогодний фильм с участием Филиппа Киркорова и Ларисы Долиной.

«Ага, только невтудверную рожу и не хватало лицезреть все праздники», — рассказывала она.

На это заявление отреагировал сам Киркоров, заявив, что певица таким образом пытается пиариться за счет более известных звезд.

«Вдруг все вспомнили про Цыганову. То есть к своему нулю творческому Цыганова прибавляет единицу в виде Ларисы Долиной или Киркорова (он ей тоже покоя не дает), и она в этот момент становится десяткой, о ней вспомнили», — рассказал он.

По словам певца, Цыганова счастлива, что ее высказывания цитируют все чаще благодаря упоминаниям его имени.

«Когда со звездой большой величины что-то происходит, возникает какая-то маленькая, ничтожная единица, а точнее ноль, которая, чтобы о себе напомнить, начинает в соцсетях бурную деятельность», — добавил артист.

