Филипп Киркоров назвал смерть Тиграна Кеосаяна утратой для всей страны. Подробности приводит RT.

Народный артист России эмоционально высказался об уходе из жизни режиссера.

Он назвал смерть телеведущего большой потерей не только для близких, но и для всей страны. Его трогательные слова прозвучали на фоне церемонии прощания с Кеосаяном, которая проходит в Москве.

«Он очень много делал и в творчестве, и в сегодняшней ситуации, он был рупором действительно серьёзным. Его слушали, к нему прислушивались, его уважали. Жалко. Царствие ему Небесное, пусть земля ему будет пухом», — сказал Киркоров, обращаясь к памяти покойного.

Напомним, что Кеосаян ушел из жизни 26 сентября 2025 года на 60-м году после продолжительного пребывания в коме. В январе ему диагностировали клиническую смерть, и с тех пор он находился в бессознательном состоянии.

Сегодня проходит прощание с режиссером Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве. На церемонии присутствует множество знаменитостей, среди которых оказались Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Федор Бондарчук, Стивен Сигал и другие.

