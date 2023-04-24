Филипп Киркоров назвал Пугачеву и Галкина* родными людьми и отказался осуждать их

Алла Пугачева и Максим Галкин* (Признан иноагентом на территории РФ) после февральских событий прошлого года приняли решение об эмиграции. Комик сразу обозначил свою позицию, а вот Примадонна первое время предпочитала отмалчиваться. Осенью она даже возвращалась в Россию. Однако, не сумев «обелить» репутацию мужа, вновь улетела, напоследок сделав ряд скандальных высказываний.

Поступок звездных супругов осудили как поклонники, так и коллеги. Некоторые так и вовсе открыто теперь называют их предателями. Но, как оказалось, с этим мнением не согласен Филипп Киркоров, которого раньше связывали романтические отношения с Аллой Борисовной. Он заявил, что и она, и ее муж по-прежнему являются для него родными людьми, и это не изменится, даже несмотря на то, что они с ним прекратили общение.

«Пусть это обсуждают другие коллеги. Я не буду. Максим и Алла для меня всё равно родные люди. Наверно, у Пугачевой были свои причины прекратить со мной общение. Но я вспоминаю всё, что с ней связано, только с добром и благодарностью», - поделился Киркоров в беседе с журналистом издания aif.ru.

Филипп подчеркнул, что 10 лет, проведенные с Примадонной, были замечательными. Он гордится этим временем, ведь на его месте хотели быть миллионы. В разрыве их союза певец винит только себя, так как, по его словам, он ставил в приоритет карьеру, а нужно было посвящать все время «этой женщине».

Отметим, что Киркоров также признавался, что натворил немало глупостей, когда был в браке с Аллой Пугачевой. Среди его ошибок – неверность и влюбленность в Наташу Королеву. Он рассказывал, что между ним и артисткой было невероятное притяжение, которое невозможно было игнорировать.

*(Признан иноагентом на территории РФ)