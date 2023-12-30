Дочь осталась в шоке: Филипп Киркоров позволил себе лишнего

Филипп Киркоров признался, что ему стыдно перед дочерью за ситуацию с Ксенией Собчак. Дело в том, что поп-король позволил журналистке одной из первых оценить свою новую фигуру. Об этом он рассказал в свежем интервью для YouTube-канала Александра Добровинского.

Исполнитель не скрывает, что пользуется услугами пластического хирурга. Недавно Киркоров обрел стройность, стальной пресс, а также новые ягодицы.

Одной из первых оценить пластику звезды удалось Ксении Собчак. Супруга Богомолова потрогала тело певца и решила показать этот момент в своей передаче.

Сам Филипп Бедросович заявил, что зря позволил телеведущей такую вольность.

«Я, к своему несчастью, дал потрогать ягодицы Ксюше Собчак, которую случайно встретил в клинике у Тимура. Так мой ребенок потом пришел со школы с истерикой: «Я не знаю, как дальше жить!» – поделился артист.

Киркоров добавил, что после этого случая Аллу-Викторию начали травить другие школьники. Звездный отец теперь сожалеет о своем поступке, поскольку из-за его популярности страдают дети.

«Ну что мне надо было сказать Ксюше? Я тебе не дам потрогать?! Она так хотела убедиться, что ягодицы настоящие. Она убедилась. Но ребенок при этом остался в шоке, бедный», – отмечает Филипп Киркоров.

Ранее мы писали, что Ирина Шейк поставила шестилетнюю дочку на коньки.