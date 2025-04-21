Филипп Киркоров нарушил правила шоу «Маска» в шаге от финала: известно, что произошло

Филипп Киркоров впервые нарушил правило в полуфинале шоу «Маска» на НТВ. Певец является председателем жюри, поэтому он взял на себя ответственность и попросил проигравшего участника не снимать маску.

В шаге от финала разоблачение грозило Далматину и Страусу. В итоге члены жюри Регина Тодоренко, Валерия, Тимур Родригез и Стас Костюшкин решили, что шоу должен покинуть Страус. Однако Киркоров решил оставить интригу на финал.

«Я понимаю, что Страус должен открыть маску, но что, если Страус откроет нам маску в самом начале нашего невероятного финала в Кремле? Подтянем эту интригу, не будем разрушать», — предложил исполнитель хита «Цвет настроения синий».

Идею поддержали остальные судьи и зрители, поэтому Страус отправилась в финал шоу.

Ранее певец Серега сообщил, что его выгнали из шоу «Маска» при первой возможности. Артист рассказал об участии в проекте сайту «Страсти». Он скрывался в костюме Огурчика и стал одним из немногих, кто ввел в заблуждение жюри и не боялся им дерзить. Сергей выразил уверенность, что из-за поведения судьи решили выгнать его из шоу.