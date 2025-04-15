Певец Серега сообщил, что его выгнали из шоу «Маска» при первой возможности

Певец Серега сообщил, что его выгнали из шоу «Маска» на телеканале НТВ при первой возможности. Артист рассказал об участии в проекте сайту «Страсти».

Певец Серега (Сергей Пархоменко) покинул «Маску» в недавнем выпуске. Артист скрывался в костюме Огурчика и стал одним из немногих, кто ввел в заблуждение жюри и не боялся им дерзить. Сергей считает, что из-за поведения судьи решили выгнать его из шоу. При этом он не в обиде на жюри и убежден в правильности их поступка.

«Огурца все в жюри как-то побаивались, мне кажется, не знаю, почему. Огурец троллил судей, за что они меня и выгнали при первой же возможности. По сути, правильно сделали, ведь меня в этом шоу любили и только нахваливали», — высказался артист.

По словам Сергея, ему было важно не раскрыть себя раньше времени. Для этого он даже в гримерке разговаривал шепотом и с акцентом. Артист хотел, чтобы его приняли за «кальянного рэпера».

«У меня была простая тактика — не палиться. Я даже в гримёрке говорил шёпотом и с бакинским акцентом. Пусть думают, что там кто-то из кальянных рэперов. Жюри подозревали, но я всех переболтал. Особенно Валерию. Её и Иосифа Пригожина до сих пор потряхивает от моего раскрытия, мне кажется», — резюмировал певец.

Полное интервью певца Сереги об участии в шоу «Маска» на телеканале НТВ, успехе в нулевые и личной жизни читайте здесь.