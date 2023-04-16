Филипп Киркоров мыл полы в храме

Филипп Киркоров рассказал о церковном чуде, которое помогло ему стать отцом.

В 2010 году певец пришел в Покровский ставропигиальный женский монастырь. На душе у Киркорова был «раздрай, слезы отчаяния лились». Певец пришел найти утешение и помолиться.

Артиста увидела матушка и подошла к нему. Женщина уверенно сказала, что ему надо мыть полы. Растерянный Филипп Киркоров восхитился прямолинейностью матушки и не испугался тяжелой работы в храме. Певец вымыл весь пол в храме.

Согласно признанию поп-короля, через девять месяцев он стал отцом — родилась дочь Алла-Виктория. Филипп Киркоров теперь убежден, что чудо есть.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров вынужден выходить в чулках на сцену.