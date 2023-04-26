23:02, 26 апреля 2023
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Это журналистка: 55-летний певец Филипп Киркоров рассекретил новую любовь
55-летний певец Филипп Киркоров официально представил любимую женщину.
Фото: Фролов Михаил /Komsomolskaya Pravda/East News
55-летний певец Филипп Киркоров в интервью журналистке Алене Жигаловой рассекретил новую любовь. Исполнителя спросили, «кто его любимый человек».
Ответ певца стал неожиданностью для интервьюера. Киркоров произнес: «Ты, Алена!» Потом музыкант поцеловал журналистку в губы.
Возможно, Киркоров пошутил, но Жигалова явно обрадовалась признанию музыканта и его порыву.
Киркоров также рассказал о другой девушке, которую «обожает». Речь идет о певице Люсе Чеботиной, с которой он записал совместную песню.
«Обожаю ее, потому что она красотка, она куколка. Девочка чудная», - восхищался исполнитель.
В середине апреля Киркоров подтвердил роман и заявил, что в его сердце «поселилась любовь».
Источник фото:Фролов Михаил /Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:YouTube-шоу «Алена, блин!»
Автор:Лилия КараеваТеги: