Это журналистка: 55-летний певец Филипп Киркоров рассекретил новую любовь

55-летний певец Филипп Киркоров в интервью журналистке Алене Жигаловой рассекретил новую любовь. Исполнителя спросили, «кто его любимый человек».

Ответ певца стал неожиданностью для интервьюера. Киркоров произнес: «Ты, Алена!» Потом музыкант поцеловал журналистку в губы.

Возможно, Киркоров пошутил, но Жигалова явно обрадовалась признанию музыканта и его порыву.

Киркоров также рассказал о другой девушке, которую «обожает». Речь идет о певице Люсе Чеботиной, с которой он записал совместную песню.

«Обожаю ее, потому что она красотка, она куколка. Девочка чудная», - восхищался исполнитель.

В середине апреля Киркоров подтвердил роман и заявил, что в его сердце «поселилась любовь».