«Филипп, это вы?»: дочь Киркорова сняла новую пародию на отца

Дочь певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория сняла новую пародию на отца. 13-летняя школьница уже давно публикует в Сети ролики, в которых подшучивает над звездным папой.

Личный блог Алла-Виктория начала развивать пару лет назад. Сначала поклонники негативно воспринимали ее ролики, в которых она изображала родителя, но со временем пользователям даже понравились эти пародии. Поэтому новое видео девочки фанаты восприняли положительно.

На кадрах, которые дочь Филиппа опубликовала в Сети, она была с бородой и исполняла песню отца «Я эту жизнь тебе отдам». Этот трек очень популярен в социальных сетях.

«Лучшая песня моего папы», - подписала видео Алла-Виктория.

Пользователи Сети похвалили девочку за креатив и подчеркнули, что у нее получается очень похоже изображать Киркорова.

«Скоро станет популярнее отца», «Какой папа? Это же ваша песня», «Филипп, это вы?» - пишут комментаторы.

Ранее Филипп Киркоров отказался отвечать на вопрос об Алле Пугачевой.