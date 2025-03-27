«Филипп еле стоял на ногах»: Чумаков о Киркорове на съемках шоу

Певец Алексей Чумаков высказался о качествах Филиппа Киркорова и вспомнил, как он «еле стоял на ногах» во время съемок. Исполнитель отметил, что поп-король всегда очень энергичен. Они приняли участие в долгожданном финале нового сезона шоу «Один в один».

Звездные участники удивляли членов жюри, к которым присоединился Филипп Киркоров. Интересным выпуск стал еще и потому, что перед гостями появилась копия Киркорова. Когда Нодар Ревия вышел на сцену, зал был поражен.

«Неужели это возможно?» — сказал вслух Филипп.

Нодар был в ярком костюме со стразами, а на его голове красовались перья. Другие члены жюри тоже были впечатлены. Алексей Чумаков высказался по поводу перевоплощения.

«Нодар, спасибо тебе большое за смелость! Это очень сложно. Что касается Филиппа: все, что отличает всех нас, кто его делал в тех или иных образах и телешоу, я или кто-либо еще, знаете, вот, у нас у всех не хватает одной очень важной детали — вот этой стати и породы, даже, когда он сутулится. У нас у всех ее нет», – поделился мнением певец.

Чумаков отметил, что сам очень любит Филиппа. Он убежден, что его дети будут гордиться отцом за то, что он был знаком с Киркоровым. Но артист подчеркнул, что другим людям не хватает энергии, той, которая есть у поп-короля.

«Недавно был на одном шоу, Филипп был никакой. Он был уставший, несмотря на то, что он еле-еле стоял на ногах, он работал чуть-чуть больше процентов, чем все те, кто стоял рядом с ним, будучи чуть-чуть помоложе», – цитирует Чумакова «7Дней.ru».

Николай Басков воспользовался случаем, чтобы пошутить на эту тему. По его словам, у него сложилось чувство, будто Алексей напрашивается «в завещание».

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров принял участие в съемках нового реалити-шоу.