Filatov & Karas объяснили, почему не афишируют личную жизнь

Участники мультиплатиновой группы Filatov & Karas, чьи клипы и живые выступления собрали более 2 миллиардов просмотров, охотно обсуждают творчество, но скрывают личную жизнь. В интервью Леди Mail основатели проекта Дмитрий Филатов и Алексей Осокин рассказали, почему не афишируют подробности.

«Многие артисты за счет личной жизни активно пиарятся в тех же соцсетях, на премиях, красных дорожках, используют в качестве инфоповодов, подвязывая к своему творчеству. Мы же предпочитаем музыку. Пусть так и остается», — объяснили музыканты.

Также они анонсировали сольные концерты: 27 июля в Москве и 30 июля в Санкт-Петербурге.

В беседе они затронули и обратную сторону популярности. Оказалось, что она связана с фанатами, но не со всеми.

«Мы не очень любим назойливых людей, а такие попадаются. Хотелось бы жить нормальной жизнью с возможностью спокойно пойти, например, в магазин, ни с кем не фотографируясь», — поделились знаменитости.

Но участники коллектива подчеркнули, что у них очень мало недоброжелателей.

Ранее актриса Бабенкова призналась, что не видит смысла афишировать личную жизнь.