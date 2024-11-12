Фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас ждут ребенка от суррогатной мамы. Об этом сообщает StarHit.

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас уже 24 года в браке, однако детей у спортсменов нет. 52-летняя Дробязко неожиданно поделилась во время заседания суда в Вильнюсе, где она оспаривает лишение ее литовского гражданства, о скором прибавлении в семье.

«Мы очень долго ждали этого слушания и наконец дождались, надо сказать, что сделали это за три недели до родов, поэтому мне сегодня сложно сформулировать свои мысли», — рассказала она.

При этом ребенка супругам родит суррогатная мать, утверждают журналисты StarHit.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа своим декретом лишил фигуристку в сентябре 2023 года литовского гражданства, предоставленного в порядке исключения.

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