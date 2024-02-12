Фигуристка Загитова чуть не оконфузилась на льду из-за организаторов

Фигуристка Алина Загитова рассказала о вынужденной импровизации на льду из-за замены музыки. Спортсменка чуть не оконфузилась во время выступления в Санкт-Петербурге.

Девушка только недавно вернулась из Китая и хотела порадовать зрителей на открытии дворца «СКА-Арена». После номера не все остались довольны. Кому-то не понравился сам номер и одежда, в которой выступала Алина. Оказалось, что фигуристка узнала о проблемах, но было уже слишком поздно.

По словам Загитовой, она должна была выступать под лирическую композицию певицы Кети Топурия, но возникли какие-то сложности. В итоге организаторы сообщили, что у девушки будет другая программа – под другую музыку.

«Тут рок, у меня нет подходящей одежды, я в спортивках сегодня каталась. Вот такая интересная история», — поделилась Алина в соцсетях.

Девушка отметила, что переделала программу за 40 минут. Она могла бы совсем не выходить на лед, но не стала расстраивать публику.

Ранее Татьяна Навка заявила, что Валиева сможет выступать в ее шоу после дисквалификации. В 2024 году стало известно о дисквалификации Валиевой на 4 года. Причиной этого стал запрещенный препарат, обнаруженный в пробе фигуристки. После оглашения решения Камилу лишили почти всех титулов и отстранили от тренировок и соревнований. Как выяснилось, поклонники Валиевой еще смогут увидеть ее на льду.